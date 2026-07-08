СМИ: Производитель российского электрокара "Атом" задерживает зарплаты

Сотрудник АО "Кама" (разрабатывает первый российский серийный элекромобиль "Атом") пожаловался на задержку выплаты зарплаты. Заявление он подал в первичную профсоюзную организацию еще в конце июня, пишут "Ведомости". Работник компании просит дать правовую оценку действиям компании, называет задержки выплаты зарплат систематическими и просит помочь с подготовкой жалоб в трудовую инспекцию и прокуратуру.

Сообщается, что в мае этого года зарплату задержали 150 сотрудникам компании, а в июне уже всем работникам, сообщили в профсоюзе организации. На начало года штат "Камы" составлял 1259 человек.