Награды Думы Астраханской области вручили лучшим рыбоводам в связи с профессиональным праздником

Заместитель Председателя Думы Астраханской области Олег Петелин поздравил трудовые коллективы Александровского и Сергиевского осетровых рыбоводных заводов с наступающим профессиональным праздником — Днём рыбака.

Обращаясь к специалистам рыбной отрасли, вице-спикер регионального парламента отметил их неоценимый вклад в сохранение и воспроизводство водных биоресурсов региона.

«Ваш труд — это не просто работа. Это настоящее служение делу сохранения природы и богатства нашей астраханской земли. Благодаря вашей ответственности и профессионализму осетровые рыбоводные заводы продолжают играть ключевую роль в поддержании популяции ценных пород рыб. Вы по праву можете гордиться результатами своего труда», — подчеркнул Олег Петелин.

По поручению спикера регионального парламента Игоря Мартынова в рамках мероприятия парламентарий вручил отличившимся сотрудникам предприятий Почётные грамоты и Благодарственные письма Думы Астраханской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса региона.

Вместе с вице-спикером поздравления в адрес сотрудников заводов прозвучали от председателя комитета Думы по экономике и инвестиционной политике Якова Фенькова, который возглавляет Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод», в структуру которого входят Александровский и Сергиевский осетровые рыбоводные заводы. В Астраханской области они считаются одними из ведущих предприятий, специализирующихся на искусственном воспроизводстве ценных видов рыб и внесении вклада в сохранение биоразнообразия Волго-Каспийского бассейна.