Politico: Трамп разрушил надежды стран НАТО, напомнив о Гренландии

Вопреки надеждам стран НАТО наладить и восстановить прежние дружеские отношения с США в рамках альянса на саммите в Анкаре потерпели крах. Президент США Дональд Трамп вновь выбрал конфронтационную риторику, пишет Politico.

В Анкаре Трампу был оказан очень радушный и торжественный прием, а у трапа самолета его лично встречал президент Турции Реджеп Эрдоган. Но вместо обсуждения желанных для Европы компромиссов Трамп сосредоточился на критике НАТО и своих амбициях относительно Гренландии. Он снова выразил сомнение в необходимости участия США в конфликте вокруг Украины. А упоминание Гренландии стало для европейцев шоком.

Дипломаты, присутствовавшие на встрече, признались, что заявления о Гренландии полностью затмили дискуссии об оборонных бюджетах. Несмотря на заверения администрации Трампа о готовности к конструктивному диалогу, реальное поведение президента США стало крайне неприятным сюрпризом, которого старались избежать. Трамп обвинил НАТО в "несправедливом" отношении к США, которым должны быть более благодарны и больше платить за свою оборону.

Американист Малек Дудаков считает, что во время саммита НАТО Трампу очень захотелось показать силу в Иране, а иранский кризис все еще стоит на повестке. Этим он объясняет новую серию ударов по Ирану, как и конец перемирия. Ранее страны Европы дистанцировались от агрессии США против Ирана, чем заслужили резкую критику Трампа.