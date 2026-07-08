08 Июля 2026
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба &amp;quot;Атомстройкомплекса&amp;quot;

"Атомстройкомплекс" и "Ростелеком" подписали соглашение о цифровизации объектов

На международной промышленной выставке "Иннопром-2026" директор АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Олег Минкин и директор Екатеринбургского филиала "Ростелекома" Дмитрий Лукошков подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", компании договорились о внедрении современных телекоммуникационных решений и совместных проектах в сфере цифровизации строительства, которые будут способствовать повышению эффективности бизнеса. В первую очередь речь идет об обеспечении объектов социальной инфраструктуры, которые "Атомстройкомплекс" проектирует и строит в Екатеринбурге и муниципалитетах Свердловской области, полным перечнем телекоммуникационных услуг "Ростелекома" на этапе проектирования и возведения.

&quot;Атомстройкомплекс&quot; и &quot;Ростелеком&quot; подписали соглашение(2026)|Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекса&quot;

Олег Минкин, директор АО "Корпорация "Атомстройкомплекс":

"Более 30 лет наше предприятие системно участвует в проектировании и строительстве объектов социальной инфраструктуры, являясь надежным партнером правительства Свердловской области. В качестве генподрядчика и концессионера мы строим высокотехнологичные объекты сферы образования, медицины, спорта и культуры. Нам важно реализовывать надежные и эффективные в эксплуатации цифровые решения, которые гарантируют безопасность пользователям объектов, комфорт и удобство свердловчанам. Уверен, что партнерство с компанией "Ростелеком" обеспечит высокую технологическую оснащенность социальных объектов региона".

"Атомстройкомплекс" системно участвует в работе региона по достижению целей приоритетных национальных проектов. В портфолио предприятия – десятки социально-значимых объектов, такие как Уральский губернаторский лицей, взрослая поликлиника в Академическом, Эрмитаж-Урал, школа №314 и другие.

&quot;Атомстройкомплекс&quot; и &quot;Ростелеком&quot; подписали соглашение(2026)|Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекса&quot;

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании "Ростелеком":

"Мы готовы предложить нашим партнерам не только инфраструктуру связи под новые социальные объекты, но и гибкую цифровую экосистему. Мы говорим о внедрении облачных сервисов, сотрудничестве в сфере информационной безопасности, применении решений на основе технологий искусственного интеллекта и аналитических систем, а также энергосервисных услугах. Все это даст повышение конкурентоспособности бизнеса, а значит, благоприятно отразится на комфорте жителей Свердловской области".

"Атомстройкомплекс" и "Ростелеком" также рассматривают применение решений по интеллектуальной и периметральной охране социальных объектов и управлению данными на базе платформы цифрового интегратора.

Теги: Атомстройкомплекс, соглашение, Ростелеком


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