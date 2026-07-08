08 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Брак не пройдет: Госдума разрешит закрывать фармзаводы за нарушения

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять законопроект, который позволит властям приостанавливать лицензии фармацевтических компаний. Правительство предложило эту меру, чтобы наказывать производителей за серьезные нарушения, из-за которых в аптеки могут попасть некачественные препараты. Новые правила помогут быстрее реагировать на проблемы в цехах и защитят здоровье пациентов, пишет ТАСС.

Согласно документу, проверяющие органы смогут заморозить работу предприятия на 120 дней, если найдут грубые ошибки в производстве. Если заводу не хватит этого времени на исправление ситуации, он сможет попросить продлить срок еще на 60 дней. Однако подать такой запрос разрешат только через два месяца после начала действия запрета. Этот период даст компании возможность обновить оборудование и навести порядок на линиях выпуска.

Законопроект также обязывает инспекторов проводить внеплановые проверки в течение 72 часов после сообщения о нарушениях. Контролирующие органы получат право не только забирать подозрительные лекарства со складов, но и сразу их уничтожать. Если же производитель проигнорирует требования и не устранит все замечания в срок, государство окончательно аннулирует его лицензию, что приведет к полному закрытию производства.

Ранее Министерство здравоохранения запустило эксперимент по перевозке медикаментов и биоматериалов с помощью беспилотников, о чем сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Сейчас дроны курсируют между больницами в шести пилотных регионах, что позволяет врачам значительно быстрее получать необходимые препараты, особенно при чрезвычайных ситуациях.

Теги: лекарства, препарат, медицина


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