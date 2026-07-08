В Новосибирской области предложили построить НПЗ

В Новосибирской области предложили построить нефтеперерабатывающий завод и возобновить разведку в регионе нефти, чтобы "обеспечить местных автомобилистов топливом собственного производства".

Предложение высказал депутат Новосибирского заксобрания Роман Яковлев (КПРФ). Он заявляет, что месторождения на севере области, открытые еще в советское время, содержат нефть высокого качества с минимальным содержанием примесей.

"Со временем объёмы добычи на этих месторождениях сокращались. Тем не менее складывающаяся ситуация вновь делает насущным вопрос о возобновлении разведочной деятельности. С применением современных методов необходимо провести доразведку и интенсификацию разработки уже открытых залежей", - полагает депутат.

В комментариях в соцсети VK ему возражают: разведанного и легко добываемого (рентабельного) сырья в стране и так хватает, а вот ситуация с НПЗ действительно сложная, Новосибирская область – крупный промышленный и транспортный хаб, а собственного производства топлива здесь нет.