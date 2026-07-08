Трамп: Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует.

"Я думаю, что оно закончено. Я не хочу иметь с ними дел", — цитирует его РИА Новости.

Трамп добавил, что может позволить американским переговорщикам продолжить переговоры, однако не видит в этом смысла. По его словам, это "пустая трата времени".

В ночь на 8 июля США нанесли серию мощных ударов по Ирану. Как сообщило Центральное командование США, они стали ответом на иранские атаки по трем коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив. Иран же, в свою очередь, ответно атаковал десятки военных объектов США в странах Ближнего Востока.