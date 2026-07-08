На Падел-арене РМК в Екатеринбурге выставили новые спортивные автомобили

Уже завтра в Екатеринбурге стартует III этап лиги RCC Padel. Организаторы – Русская медная компания – подготовили для зрителей интересную программу, интерактивные развлечения и яркое шоу-открытие. В четверг и субботу вход на Падел-Арену РМК свободный для всех.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, фойе арены снова стало выставочной площадкой для редких авто. Новые экземпляры – часть коллекции будущего Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий, который создает Русская медная компания.

Жители Екатеринбурга смогут увидеть Lamborghini Essenza SCV12. Это экстремальный трековый гиперкар, выпущенный лимитированной серией из 40 экземпляров. Его основной особенностью является атмосферный двигатель мощностью 830 лошадиных сил. Это самый мощный атмосферный двигатель в истории Lamborghini. Максимальная скорость автомобиля более 350 км/ч. А до 100 км/ч разгоняется за 2,5 секунды.

Автомобиль не имеет допуска на дороги общего пользования. Такие машины не хранят в гаражах. Гиперкары находятся на специальном обслуживании в штаб-квартире Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе в Италии. Владельцы получают доступ к авто только во время эксклюзивных трек-дней на лучших автодромах мира, где обслуживание и транспортировку берет на себя заводская команда.

Еще один представитель редких спортивных авто – Duqueine D09 (Дюкен Д09). Он разработан французским автопроизводителем Duqueine Automotive. Это один из самых быстрых и передовых автомобилей в мировой серии гонок на выносливость.

D09 пришел на смену сверхуспешной модели Duqueine D08, на счету которой 55 побед, 107 подиумов и 85 поулов на различных чемпионатах по всему миру. По сравнению с предшественником, он получил улучшенную аэродинамику, модернизированное охлаждение и более производительные тормоза.

Как и большинство гоночных прототипов, Duqueine D09 не имеет антиблокировочной системы тормозов, что требует от пилотов высочайшей точности и мастерства.

Замыкает тройку редких авто Porsche 911 GT3 RS Weissach. Это уникальный трековый суперкар, предназначенный для дорог общего пользования. Широкое использование карбона и титана делает этот автомобиль одним из самых легких, быстрых и экстремальных в истории бренда.

Максимальная скорость автомобиля 312 км/ч. До 100 км/ч Porsche 911 разгоняется всего за 3 секунды. Он одержал победу над суперкарами на трассе "Северная петля Нюрбургринга" в Германии, где установил рекорд для серийных атмосферных автомобилей, проехав круг за 6 минут 49,328 секунды. А на трассе Роуд Атланта в США стал быстрейшим серийным автомобилем в истории трека.

Ранее в Падел-арене РМК выставляли такие гиперкары и суперкары, как Ferrari SF90 XX, Hennessey Venom F5 Evolution и даже уникальный кастомный супербайк HF355 с двигателем от Ferrari.