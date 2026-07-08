На Балтыме построят гостиничный комплекс "Огонь пляж" под управлением AZIMUT Hotels

На Балтыме (Свердловская область) появится всесезонный курорт "Огонь пляж" под управлением сети AZIMUT Hotels. Соответствующее соглашение между сторонами было подписано на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Федеральный оператор примет участие в проектировании гостиничной части, подготовке объекта к открытию и дальнейшем управлении отелем.

Гостиничный комплекс входит в состав проекта "Балтымские термы", который расположится на первой береговой линии озера Балтым рядом с действующей базой отдыха "Огонь Пляж". Отель ежегодно сможет принимать 40 тыс. посетителей, которых разместят в 95 комфортабельных номерах. Гостям предложат обширный водно-термальный комплекс площадью 3,2 тыс. кв.м. с открытым всесезонным бассейном. Проект нацелен на создание полноценной семейно-ориентированной и молодежной городской среды всего в 20 километрах от уральской столицы.

"Наша задача – создать полноценный всесезонный курорт, где каждая составляющая дополняет другую. Проект будет привлекать активную, молодую, интеллигентную аудиторию разнообразием форм проведения досуга. На территории комплекса откроются 10 различных бань и саун – парная кело, сауна на воде, малахитовый хамам и др. Для гостей с детьми – детская сауна, комната развлечений, неглубокие зоны в бассейнах. При этом главным преимуществом останется сама локация – первая береговая линия озера Балтым", – рассказал гендиректор ООО "Березовая роща" (управляет проектом "Огонь Пляж") Станислав Янковский.

Управлением операционной деятельностью отеля "под ключ" займется одна из крупнейших российских гостиничных сетей AZIMUT Hotels. Более того, после запуска комплекса его услугами смогут воспользоваться участники программы лояльности AZIMUT Hotels, которая сегодня насчитывает более 1,3 млн человек.

"Спрос на качественный отдых внутри страны остается высоким. При этом в Екатеринбурге и Свердловской области, несмотря на высокий туристический поток, сохраняется дефицит современных средств размещения. Новый комплекс позволит предложить нашим гостям комфортное размещение в сочетании с оздоровительными возможностями термального центра и отдых на берегу живописного озера. Мы уверены, что проект станет новой точкой притяжения как для жителей региона, так и для туристов со всей страны", – прокомментировал гендиректор сети AZIMUT Hotels Максим Бродовский.

Строительство комплекса площадью 10 га стартует осенью 2026 года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован уже на 2028 год. Проект позволит создать для уральцев свыше 100 новых рабочих мест. Как заявляют представители "Огонь пляж", новая зона отдыха обеспечит екатеринбуржцев качественной рекреационной альтернативой в непосредственной близости от города, а также решит проблему региона с размещением отдыхающих в северном направлении, где наблюдается дефицит профессиональных объектов уровня 3–5 звезд.

Проект будет реализован силами нескольких компаний: девелопера "Свобода Мысли" и владельцами "Огонь Пляжа", который отмечает в этом году 10-летний юбилей.

"Для нас принципиально важно, что проект развивается вместе с командой "Огонь Пляжа". За десять лет они создали место, которое знают и любят жители Екатеринбурга и всей Свердловской области. Мы сохраняем эту историю и усилим ее новым форматом – современным парк-отелем с термальным комплексом под управлением федерального гостиничного оператора", – подчеркнул сооснователь и директор по развитию девелоперской компании "Свобода Мысли" Матвей Погребинский.