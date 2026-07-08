Цены на российскую нефть упали до февральского уровня

Цены на российскую нефть в июле снизились до уровней февраля – до начала войны на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива. Баррель Urals сейчас стоит примерно $41. Это критичный для российского бюджета показатель, ведь на 2026-й год закладывалась цена в $59 за баррель.

Аналитики считают, что, возможно, речь идет об окончании благоприятной для российского бюджета конъюнктуры. Они полагают, что так называемый "ормузский бонус", благодаря которому Россия смогла заработать весной и в начале лета, принес в бюджет страны около 600-700 млрд руб. дополнительных доходов, пишет РБК.