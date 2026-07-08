Владислав Ховалыг обсудил с региональными отделениями политических партий Тувы, как объединить усилия для развития региона

Глава Тувы Владислав Ховалыг провел в Правительстве Республики заседание Совета по взаимодействию с политическими партиями региона. В работе совета приняли участие представители региональных отделений партий "ЛДПР", «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия». В ходе заседания обсуждались ключевые вопросы развития республики, предстоящие выборы и подготовка к IV Международному буддийскому форуму.

Открывая заседание, Глава республики подчеркнул, что, несмотря на политическую конкуренцию, интересы жителей Тувы должны оставаться приоритетом для всех политический объединений. «Мы живем на одной земле, строить и развивать ее нам тоже вместе», - отметил Владислав Ховалыг.

В рамках прошедшего заседания свои предложения по взаимодействию внесли Юлия Арланмай, координатор Тывинского регионального отделения политической партии «ЛДПР», руководитель регионального исполкома Тувинского регионального отделения партии «Единая Россия» Аяс Монге, первый секретарь Тувинского республиканского отделения «КПРФ» Лодой-Дамба Куулар, секретарь совета регионального отделения партии «Новые Люди» Артыш Иргит и председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Азият Догдугаш.

Также на совещании обсуждались вопросы подготовки к IV Международному буддийскому форуму.

Владислав Ховалыг озвучил несколько предложений, в частности, активной информационной поддержки мероприятий форума на своих официальных ресурсах.

По итогам заседания Владислав Ховалыг отметил, что разговор получился продуктивным, а объединение политических сил необходимо для решения масштабных задач, стоящих перед регионом.