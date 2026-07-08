В Прикамье объявили аукцион по продаже 12 недостроенных домов "Первого пермского микрорайона"

Федеральный Фонд развития территорий объявил аукционы на право заключения договоров купли-продажи земельных участков с объектами незавершенного строительства, сообщает "Ъ-Пркиамье" со ссылкой на минстрой Пермского края.

Площадь участка на Малахитовой улице в с. Лобаново в Пермском округе, выставляемого на торги — 3,7 га. На нем расположены 12 недостроенных трехэтажных многоквартирных домов, общее количество квартир — 515. В лот также включена продажа сетей водопровода и канализации. Начальная цена составляет 226,2 млн руб. Заявки принимаются до дня проведения конкурса — 27 июля.

На участках разрешено строительство домов до четырех этажей. Новому инвестору предстоит самому решить, достраивать дома или демонтировать недострои.

ЖК "Первый Пермский микрорайон" — самый большой долгострой в Прикамье. Комплекс находится в селе Лобаново (Пермский район). В 2013 году застройщику — ООО "КамСтройИнвест" было выдано разрешение на строительство в Лобаново 12 малоэтажных домов. Планировалось, что ППМ будет построен в 2016 году, но компания обанкротилась и строительство остановилось. Все дольщики получили денежные выплаты.