08 Июля 2026
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Фото: t.me/duma_nv

Депутаты Думы Нижневартовска оценили несколько ключевых аспектов работы пришкольных лагерей города

Депутаты Думы города Нижневартовска продолжают мониторинг организации летней оздоровительной кампании в образовательных учреждениях города. В ходе очередного выездного заседания комитета по социальным вопросам Думы Нижневартовска, депутаты посетили «Центр детского творчества» и средние школы № 1 им. А.В. Войналовича и № 42 им. Г.А. Гасымовой.

(2026)|Фото: t.me/duma_nv

Вместе со специалистами департамента образования администрации города депутаты оценили несколько ключевых аспектов работы пришкольных лагерей: организацию питания, разнообразие досуговых и развлекательных программ, а также наполняемость смен. Особое внимание было уделено общению с юными отдыхающими — взрослые интересовались их настроением и впечатлениями от пребывания в лагере.

(2026)|Фото: t.me/duma_nv

«Это наша традиционная работа, и в этом году мы выезжаем уже во второй раз. Сегодня все участники получили колоссальное удовольствие, потому что мы посетили три лагеря. Повсюду мы видим удовлетворённость детей. На вопрос «Нравится ли вам в лагере?» ребята отвечают утвердительно. Отмечают и добрую работу вожатых. Это самое главное. Если бы не было продуманных программ департамента образования и той позитивной атмосферы, которая создаётся в наших лагерях, мы бы увидели недовольство в глазах. Но мы его не увидели, а значит, всё организовано хорошо», — поделился впечатлениями председатель комитета по социальным вопросам Думы города Павел Лариков.

(2026)|Фото: t.me/duma_nv

Напомним, что всего за лето откроется 63 лагеря, которые примут более 11 тысяч юных вартовчан, а еще более 2 тысяч ребят отдохнут за пределами округа. Финансирование оздоровительной кампании в 2026 году выросло на 40 миллионов и составило 273,1 миллиона рублей (из них 200,6 млн — окружной бюджет, 72,5 млн — городской).

Теги: депутаты думы города нижневартовска, мониторинг, образовательные учреждения


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