В Пермском крае отменен режим "Беспилотной опасности"

В Пермском крае отменен режим "Беспилотной опасности", сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья.

Режим действовал больше трех часов.

При встрече с БПЛА необходимо немедленно уйти. В безопасном месте следует позвонить по телефону 112. Запрещено снимать и распространять видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.