В Запорожской области дрон атаковал автобус, ехавший из Краснодара

Беспилотник атаковал рейсовый пассажирский автобус Краснодар - Мелитополь на дороге в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в автобусе было одиннадцать человек: девять пассажиров и два водителя. Все успели покинуть транспортное средство, пострадавших нет. "На месте работают оперативные службы. Пассажиры оперативно эвакуированы", - написал губернатор в Telegram-канале.

Балицкий назвал атаку на автобус "очередным военным преступлением оголтелых киевских террористов".

6 июля в Белгородской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Пострадали шесть человек, в том числе два ребенка. 2 июля дрон ВСУ ударил в лобовую часть автобуса Минск - Анапа, который находился на таможенном переходе "Красный камень" в Брянской области. Пострадали два человека.

В июне на трассе в Брянской области БПЛА нанес удар по автобусу детско-юношеской спортивной школы, следовавшему из Белоруссии по маршруту "Гомель - Геленджик". В результате удара погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.