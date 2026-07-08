Игорь Седов в День семьи, любви и верности поздравил жителей города Астрахани

"От всей души поздравляю вас с замечательным праздником — Днём семьи, любви и верности! 8 июля — это не просто дата в календаре, это день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, супружеский союз которых выдержал все испытания временем и стал символом глубокой, преданной любви и семейного счастья", - говорится в поздравлении астраханцам председателя Думы города Игоря Седова.

Он пожелал всем семьям не только романтического подъема, но и глубокого понимания.

"Пусть быт не стирает яркие краски чувств, а напротив, согревает их заботой и вниманием. Пусть в вашем доме всегда звучит смех, а споры решаются через диалог. Процветания, тепла, домашнего очага и крепкого здоровья!", - говорится в поздравлении Игоря Седова.