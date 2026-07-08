Золотодобывающая компания "Полюс" может отказаться от выплаты дивидендов до 2030 года

Руководство золотодобывающей компании "Полюс" предложит совету директоров приостановить выплату дивидендов до 2030 года. Менеджмент заявляет о росте издержек и долговой нагрузки. На этих новостях акции "Полюса" обвалились на 18%.

Среди других причин, по которым компания может отказаться от выплаты дивидендов, обозначены падение мировых цен на золото, неопределенность денежно-кредитной политики мировых центробанков. В компании опасаются, что инвестпрограммы из-за нехватки средств могут быть пересмотрены.

Крупнейшим акционером "Полюса" через компанию "Вандл Холдингс Лимитед" является Фонд поддержки исламских организаций (46,35% акций). В 2022 году Саид Керимов (сын бизнесмена Сулеймана Керимова) передал 100% доли в этой компании фонду. Среди учредителей фонда — Совет Муфтиев России, Духовное управление мусульман европейской части России и муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Еще около 30% акций компании принадлежит различным институциональным инвесторам.

Примерно 22% акций находятся в свободном обращении на рынке.