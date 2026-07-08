Продажи транспорта в России подскочили на 26,4%

За первую половину 2026 года жители России купили 32 703 новых мотоцикла. Это почти на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Агентство "Автостат" сообщает, что почти половину рынка заняли четыре бренда: Regulmoto, Voge, Motoland и Racer. В пятерку лидеров также попала индийская марка Bajaj. Самым популярным мотоциклом стал Motoland XF300 - его выбрали 2572 покупателя. В июне спрос на байки подскочил еще сильнее: люди приобрели 8530 единиц техники, что на 18% превышает прошлогодний результат.

Рынок автомобилей тоже показывает отличные результаты. В июне продажи всех новых транспортных средств превысили 127 тысяч штук - это на четверть больше, чем годом ранее. При этом спрос на российские машины вырос сразу на 46%. Всего за полгода в стране продали почти 680 тысяч транспортных средств. Из них более 430 тысяч - это отечественные модели. Благодаря такому росту доля российского автопрома на рынке увеличилась до 63,4%, прибавив за год сразу восемь процентных пунктов.

Ранее третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта "Движение" объединил в Екатеринбурге и Верхней Пышме более 150 тысяч зрителей и 5 тысяч байкеров из России, Белоруссии и Казахстана. Благодаря поддержке меценатов праздник длился три дня, в течение которых в Историческом сквере выступали звезды рока и эстрады, включая Вячеслава Бутусова и Елку, а на городском пруду проходили эффектные шоу аквабайков и гидрофлаев.