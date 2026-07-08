08 Июля 2026
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Общество Астраханская область
Фото: duma-astrakhan.ru

Игорь Седов и депутат Сабир Дусабалиев организовали выездное совещание в микрорайоне Бабаевского города Астрахани

В Ленинском районе города Астрахани прошла встреча с жителями, которая была организована председателем Городской Думы Игорем Седовым и депутатом Городской Думы по округу № 10 Сабиром Дусабалиевым. На выездное совещание также были приглашены представители управления коммунального хозяйства и руководство районной администрации.

Местные жители, проживающие в микрорайоне Бабаевского, выразили свою озабоченность состоянием общественного пространства. В частности, в ходе встречи инициативная группа жильцов ближайших многоквартирных домов обратилась с просьбой о замене изношенного за многие годы эксплуатации покрытия спортивной площадки, так как это напрямую влияет на безопасность детей, которые продолжают играть на ней во время каникул. Кроме того, астраханцы отметили запущенное состояние детской игровой площадки и малых архитектурных форм и попросили оказать содействие в их благоустройстве.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

В результате выездного совещания депутаты отметили, что вопрос благоустройства спортивной и игровой детских площадок может быть включен в программу инициативного бюджетирования. Обращение будет передано в соответствующие ведомства для дальнейшего рассмотрения. Они подчеркнули значимость такого сотрудничества и призвали всех жителей активно участвовать в жизни микрорайона, делясь своими предложениями и проблемами.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

Теги: игорь седов, выездное совещание, дума астрахани


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