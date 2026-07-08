В Челябинске под видом белорусской обуви могли продавать китайскую

В Челябинске найдены нарушения при продаже обуви. Речь идёт о неверном указании страны происхождения товара. О каком именно месте торговли идёт речь, не сообщается.

На входе в торговые залы была реклама ярмарки белорусской обуви. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Челябинской области сделали контрольную закупку и выяснили, что торговля идёт с нарушениями.

Проверка показала, что обувь торговой марки DERRAS сделана не в Белоруссии, а, предположительно, в Китае. Распространение спорной рекламы прекращено. Рекламодателю грозит "административка", сообщает южноуральское управление ФАС.