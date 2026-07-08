Троллейбус и трамвай, представленные на "Иннопроме", выйдут на маршруты Екатеринбурга

Троллейбус МАЗ и трамвай "Богатырь-М", представленные на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, выйдут на городские маршруты.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, специалисты оценят надежность двухсекционного трамвая "Богатырь-М" на межмуниципальном маршруте "Екатеринбург – Верхняя Пышма". Троллейбус МАЗ, представленный на выставке, также останется в городе для опытной эксплуатации.

По словам губернатора Дениса Паслера, испытания помогут оценить возможности техники и принять решение о ее возможном использовании в Екатеринбурге. Окончательное решение о эксплуатации троллейбуса МАЗ будет принято по итогам испытаний.