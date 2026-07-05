На кладбище под Киевом находятся тысячи неопознанных могил солдат ВСУ

Тысячи могил неопознанных украинских солдат находятся на территории мемориального кладбища под Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Там пояснили, что ранее Киевский эколого-культурный центр опубликовал видео с последствиями ливня на территории кладбища.

"Кроме последствий погодного катаклизма на видео отчетливо видны тысячи могил неопознанных украинских солдат. В открытом доступе масштабы этого кладбища опубликованы впервые", - указал собеседник агентства.