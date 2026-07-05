В Челябинске мужчина сжег свой паспорт во время вечеринки в баре

В Челябинске молодой человек сжег свой паспорт во время вечеринки в баре по ул. Кирова, сообщает "База".

Он сделал это на спор. После этого молодой человек вместе с окружающими позировал на камеру, держа в руках тлеющий документ. Позже неподалеку от бара прохожие обнаружили оставшийся корешок от сожженного паспорта.

Сейчас произошедшее проверяет полиция. Сжигание паспорта может обернуться штрафом или уголовным делом за надругательство над государственной символикой.