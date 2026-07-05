В Пермском крае поезд столкнулся с квадроциклом

В Пермском крае на нерегулируемом железнодорожном переезде 220-го км перегона Чашкино — Яйва Свердловской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда № 350 с квадроциклом, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения.

Инцидент произошел 5 июля, около 18.00 по местному времени. В результате инцидента водителя квадроцикла с травмами госпитализировали в одну из больниц Пермского края.

По данному факту Пермской транспортной прокуратурой организована проверка. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также действиям должностных лиц, ответственных за содержание переезда.