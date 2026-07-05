Песков заявил, что поддержка Киева Западом сделала СВО настоящей войной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Специальная военная операция РФ постепенно превращается в настоящую войну, поскольку западные спонсоры фактически участвуют в боевых действиях на стороне Киева.

"Идет война, это настоящая война", - отметил он в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, начиналось все как специальная военная операция, а продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и Вашингтон. Он заявил, что украинским войскам помогают целиться через спутники Запада, наводить зарубежные вооружения на российские цели через западную инфраструктуру.

Поступательная милитаризация Европейского союза становится фактором, по словам Пескова, усугубляющим проблемы с украинским урегулированием.