Подозреваемый в педофилии и жестоком убийстве девочки в Ленобласти пытался уехать из России

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу Федора Мехнина, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Он был задержан в Гатчинском районе Ленобласти при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. Сообщалось, что это ранее судимый житель Тосненского района 1984 года рождения. По данным "Базы", предполагаемый убийца - предприниматель Федор Мехнин. Издание сообщает, что он нанес более 29 ударов ножом ребенку и задушил его лямкой от рюкзака. Сразу после этого он отправился в отделение банка и забрал оттуда больше миллиона рублей.

Местонахождение девочки было неизвестно с 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе Ленинградской области и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".