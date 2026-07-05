Депутат Госдумы РФ: киевский режим отказывается признать потерю Константиновки

Затея Владимира Зеленского скрыть освобождение российскими войсками Константиновки в ДНР обречена, сообщил в интервью РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

"В современном информационном пространстве тайн нет, и затея Зеленского обречена на провал", - сказал Ивлев, комментируя отрицание Зеленским взятия российскими войсками Константиновки.

По его словам, киевский режим отказывается признать потерю Константиновки и гибель тысяч своих военнослужащих, так как опасается, что фронт окончательно "посыплется" и подразделения ВСУ начнут дезертировать и массово сдаваться в плен.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.