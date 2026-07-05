Пропавшую в Ачинске пятилетнюю девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи

В Ачинске обнаружено тело пятилетней девочки, которая ранее пропала вместе с матерью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ведомство ведет расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 32–летней женщины и ее дочери. По данным следствия, 27 июня 2026 года женщина вместе с дочерью ушла из квартиры по месту жительства, расположенной на улице Красной Звезды в городе Ачинске, в неизвестном направлении. Позднее они были зафиксированы камерами видеонаблюдения в городе Ачинске и в районе улицы Норильской города Красноярска.

Тело ребенка обнаружили на железнодорожной насыпи в Ачинске.

На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты краевого управления СК. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка. Следователи ищут мать девочки.