Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп по телефону обсудили актуальные сюжеты международной повестки дня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает корреспондент Накануне.RU.

Разговор между российским и американским лидером стал четвертым за год и состоялся по инициативе Вашингтона. Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США, рассказал Трампу о ситуации на фронте и заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Глава государства подчеркнул, что Москва считает предпочтительным политико-дипломатическое урегулирование конфликта, но с учётом принципиальных российских подходов.

Уиткофф и Кушнер продолжат посреднические усилия по украинскому направлению. Трамп заявил, что они готовы в приехать в Москву. Конкретные даты пока не называются. Также Трамп заявил о больших перспективах сотрудничества России и США после завершения конфликта.

Президенты договорились вновь созвониться уже в ближайшее время.