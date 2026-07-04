05 Июля 2026
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Происшествия Нижегородская область
Фото: Накануне.RU

В Нижегородской области начался острый дефицит топлива

В Нижегородской области начался острый дефицит топлива. Об этом сообщил губернатор Глею Никитин.

По его данным, за минувшие три дня поставки бензина АИ 92 и 95 на АЗС Нижегородской области снизились на 25%. Одновременно спрос на него вырос на 60-70%. "На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, вызванного снижением предложения и ажиотажным спросом", - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что общественный транспорт, скорая помощь, коммунальная техника и другие службы жизнеобеспечения получают топливо в необходимом объеме

Ведется работа с Правительством РФ, Минэнерго страны и руководством компаний Лукойл, Газпромнефть, Роснефть, Татнефть для повышения объемов отгрузок. Готовится интерактивная карта наличия бензина на заправках, где водители смогут информировать о наличии или отсутствии очередей. Это поможет автомобилистам ориентироваться на рынке, выбирать АЗС, обеспеченные топливом, и снижать время в очередях.

В понедельник ситуация будет обсуждаться на оперативном штабе.

Отметим, что 2 июля 30 беспилотников атаковали Нижегородскую область. По словам Никитина, падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов. Сообщалось, что, возможно, обломки упали на объекте нефтепереработки. В результате атаки один человек погиб, четверо были ранены.

Теги: глеб никитин, топливо, дефицит


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