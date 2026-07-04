В ходе первого заседания штаба общественного наблюдения Кировской области прозвучал прогноз об ожидаемой высокой конкурентности выборов

В Кировской области прошло первое заседание штаба общественного наблюдения за выборами. Напомним, в сентябре жители региона будут избирать депутатов Госдумы и областного Заксобрания. В ряде муниципалитетов также пройдут муниципальные выборы. Голосование будет идти в течение трёх дней — 18, 19 и 20 сентября.

Об особенностях предстоящей кампании рассказала председатель региональной избирательной комиссии Галина Буркова.

"Уже сейчас очевидно, что кампания будет проходить в условиях высокой конкуренции. Региональные отделения шести политических партий уже провели мероприятия по выдвижению списков кандидатов в Законодательное Собрание", - сказала Галина Буркова.

Наблюдение за ходом голосования будет вестись круглосуточно. Камеры будут установлены в помещениях 434 участковых и 50 территориальных комиссий. Изображение с камер будет транслироваться на единый портал. На остальных участках будет организована видеофиксация основных избирательных процедур.

В Общественной палате отметили, что важная роль в контроле за соблюдением выборного законодательства отводится наблюдателям. Уже несколько лет Общественная палата подбирает, обучает и направляет своих представителей на все избирательные участки. В этом году за ходом голосования в Кировской области будут следить 2300 общественных наблюдателей. До конца августа все они пройдут обязательное обучение.

Для эффективной работы было принято решение создать в структуре штаба мониторинговую, юридическую, мобильную, информационную группы и группу подготовки и координации наблюдателей.