Кировский губернатор предложил включить в учебник истории подвиг Героя России Асапова

В Калининском Доме культуры В Малмыжском районе Кировской области будет открыт музей Героя России генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Сегодня этот вопрос губернатор Кировской области Александр Соколов обсудил на встрече с его родными.

Глава региона отметил, что в Кировской области помнят подвиг героя и чтят память о нем. Александр Соколов поручил министерству внутренней политики помочь инициативной группе оформит заявку для участия проекта по созданию музея в ППМИ.

"Подвиг Валерия Асапова нужно изучать в школах, необходимо направить такое предложение в Министерство Просвещения РФ", — подчеркнул глава региона.

Военачальник родился и жил под Малмыжем, в селе Калинино. Генерал-лейтенант Валерий Асапов посвятил жизнь службе своей стране. Военную карьеру начал 1987 году, окончив Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил в Чечне, Абхазии, на Южных Курилах. В 2017 году Асапова командировали в Сирию в качестве старшего группы российских военных советников.

Валерий Асапов погиб в сентябре 2017 года в боях за сирийский город Дейр-эз-Зор, получив смертельное ранение в результате минометного обстрела. Генерал-лейтенант возглавлял группу российских военных советников в Сирии и был на передовой. Указом Президента РФ Валерию Григорьевичу Асапову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Отметим, что на территории Калининской сельской школы в память о Валерии Асапове установлен мемориал.