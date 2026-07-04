Самую большую карту Костромской области из сыра представили на Фестивале сыра в Костроме

С 2018 года по инициативе губернатора Сергея Ситникова в Костроме проводится гастрономический фестиваль сыра. За это время приобрел статус одного из крупнейших событийных мероприятий Центральной России. В 2019 году он вошел в ТОП-200 Национального календаря событий, а годом позже стал лауреатом конкурса «Торговля России-2020» в номинации «Лучший торговый фестиваль», организованного Минпромторгом России.

Как и всегда в этом году праздник собрл тысячи гостей из разных уголков страны.

«Благодарю всех участников, всех сыроделов, переработчиков за то, что они приехали к нам на фестиваль, а всем присутствующим желаю еще раз вкусить нашего костромского сыра и увести не только сыр, но и, конечно, теплые воспоминания о нашей гостеприимной, богохранимой костромской земле», - обратился к гостям и жителям города председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.

В этом году в фестивале принимают участие более 70 сыроделов не только из Костромской области, но и из Тамбова, Владимира, Иваново, Ярославля, Орла, Волгограда, Ростова, Воронежа, Калуги, Твери, Москвы, Смоленска, Краснодара, Казани, Тюмени, Кубани. Производители представили твердые и полутвердые сыры, рассольные, мягкие итальянские, изготовленные по традиционным и авторским рецептам. Каждый из видов продукции костромичи и гости фестиваля могут продегустировать и купить «свой» сыр.

«Очень колоритно, очень весело, очень насыщенно. Организация мероприятия на высшем уровне. Обязательно приедем на следующий год», — поделилась впечатлениями гостья из Санкт-Петербурга Раиса Смирнова.

Одним из главных событий фестиваля стала регистрация рекорда в Международный реестр достижений и рекордов «Достояние нации».

Из 44 килограммов сырных лепешек была составлена самая большая в мире карта Костромской области.

А ассоциация кулинаров Костромской области сварила 200 литров «Костромской сырной ухи», рестораторы представили гостям самую большую сырную тарелку.

«Очень нравится фестиваль. Каждый год сюда приходим. Замечательное место расположения выбрано организаторами. Очень красиво ходить по набережной, слушать концерт и дегустировать сыры. Больше всего мне нравятся мантуровские», — отметила жительница Костромы Екатерина Розина.

В Костромской области производством сыра занимаются более 20 предприятий, которые выпускают 40 видов твердых и полутвердых сыров, свыше 30 видов рассольных сыров, а также мягкие итальянские сыры — моцареллу, буррату, рикотту, шевр и другие. Регион полностью обеспечивает собственные потребности в сыре — уровень самообеспеченности составляет 135%.

По итогам 2025 года предприятия области произвели более 5 тысяч тонн сыра, увеличив объемы производства благодаря государственной поддержке на 6% по сравнению с предыдущим годом.

«Есть поддержка со стороны региона, губернатора Сергея Константиновича Ситникова. Разработаны программы, благодаря которым многие районы вышли на уровень производства молока, который превышает советское время. Качество хорошее. Это продукт, который действительно востребован», - отметил, общаясь с фермерами и представителями предприятий Алексей Анохин.