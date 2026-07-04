Самую большую карту Костромской области из сыра представили на Фестивале сыра в Костроме

04 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем Абрамович приезжал в Киев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Костромская область
Фото:adm44.ru

Самую большую карту Костромской области из сыра представили на Фестивале сыра в Костроме

С 2018 года по инициативе губернатора Сергея Ситникова в Костроме проводится  гастрономический фестиваль сыра. За это время приобрел статус одного из крупнейших событийных мероприятий Центральной России. В 2019 году он вошел в ТОП-200 Национального календаря событий, а годом позже стал лауреатом конкурса «Торговля России-2020» в номинации «Лучший торговый фестиваль», организованного Минпромторгом России.

Как и всегда в этом году праздник собрл тысячи гостей из разных уголков страны.

(2026)|Фото:adm44.ru

«Благодарю всех участников, всех сыроделов, переработчиков за то, что они приехали к нам на фестиваль, а всем присутствующим желаю еще раз вкусить нашего костромского сыра и увести не только сыр, но и, конечно, теплые воспоминания о нашей гостеприимной, богохранимой костромской земле», - обратился к гостям и жителям города председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.

(2026)|Фото:adm44.ru

В этом году в фестивале принимают участие более 70 сыроделов не только из Костромской области, но и из Тамбова, Владимира, Иваново, Ярославля, Орла, Волгограда, Ростова, Воронежа, Калуги, Твери, Москвы, Смоленска, Краснодара, Казани, Тюмени, Кубани. Производители представили твердые и полутвердые сыры, рассольные, мягкие итальянские, изготовленные по традиционным и авторским рецептам. Каждый из видов продукции костромичи и гости фестиваля могут продегустировать и купить «свой» сыр.

«Очень колоритно, очень весело, очень насыщенно. Организация мероприятия на высшем уровне. Обязательно приедем на следующий год», — поделилась впечатлениями гостья из Санкт-Петербурга Раиса Смирнова.

(2026)|Фото:adm44.ru

Одним из главных событий фестиваля стала регистрация рекорда в Международный реестр достижений и рекордов «Достояние нации».

Из 44 килограммов сырных лепешек была составлена самая большая в мире карта Костромской области.

(2026)|Фото:adm44.ru

А ассоциация кулинаров Костромской области сварила 200 литров «Костромской сырной ухи», рестораторы представили гостям самую большую сырную тарелку.

«Очень нравится фестиваль. Каждый год сюда приходим. Замечательное место расположения выбрано организаторами. Очень красиво ходить по набережной, слушать концерт и дегустировать сыры. Больше всего мне нравятся мантуровские», — отметила жительница Костромы Екатерина Розина.

В Костромской области производством сыра занимаются более 20 предприятий, которые выпускают 40 видов твердых и полутвердых сыров, свыше 30 видов рассольных сыров, а также мягкие итальянские сыры — моцареллу, буррату, рикотту, шевр и другие. Регион полностью обеспечивает собственные потребности в сыре — уровень самообеспеченности составляет 135%.

(2026)|Фото: adm44.ru

По итогам 2025 года предприятия области произвели более 5 тысяч тонн сыра, увеличив объемы производства благодаря государственной поддержке на 6% по сравнению с предыдущим годом.

«Есть поддержка со стороны региона, губернатора Сергея Константиновича Ситникова. Разработаны программы, благодаря которым многие районы вышли на уровень производства молока, который превышает советское время. Качество хорошее. Это продукт, который действительно востребован», - отметил, общаясь с фермерами и представителями предприятий Алексей Анохин.

Теги: фестиваль сыра, костромская область, сергей ситников


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети