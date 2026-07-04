Самолет авиакомпании Азимут, развернувшийся над Черным морем, благополучно вернулся в Стамбул

Самолет авиакомпании Азимут, развернувшийся над Черным морем из-за неисправности, благополучно сел в Стамбуле.

По сообщению Росавиации, произвел благополучную посадку в аэропорту вылета в 15:44 мск.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, выполняющий рейс A46074 по маршруту Стамбул — Минводы, подал сигнал бедствия над Черным морем и развернулся, чтобы вернуться в аэропорт вылета.

В Росавиации отметили, что предварительная причина инцидента - техническая неисправность на борту.