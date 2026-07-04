На тушении мощного пожара на складе в Ставрополе работают десятки пожарных, вертолет и беспилотник

В Ставрополе на улице Кулакова произошел пожар в производственно-складском здании.

По сообщению краевого главка МЧС, пламя за полтора часа распространилось с одной до 3,5 тысячи кв.м. Есть угроза дальнейшего распространения огня. С места пожара эвакуировано 150 человек, 1 человек пострадал.

К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, а также приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники.

Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система чрезвычайного ведомства.