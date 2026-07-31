В Тверской области в лесу обнаружили тело пропавшего профессора МГУ

Профессор МГУ Владимир Кржевов найден мертвым в Тверской области, сообщает тверской поисково-спасательный отряд "Сова".

Региональный следком подтвердил Накануне.RU эту информацию. Тело профессора было обнаружено в лесу. Отмечается, что признаков насильственной смерти нет.

По версии следствия, мужчина ушел из гостиницы в деревне Новые Ельцы Осташковского округа 26 июля, и в пятницу в лесополосе было обнаружено его тело без видимых признаков насильственной смерти.

=Следственными органами продолжается расследование уголовного дела, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы