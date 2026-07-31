На Селигере пропал 77-летний профессор МГУ

На Селигере пропал 77-летний профессор, заслуженный преподаватель МГУ им. Ломоносова Владимир Кржевов.

Telegram-канал "112" со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что профессор мог утонуть. Официально о гибели мужчины не сообщалось.

Его поисками заняты несколько поисковых отрядов, добровольцы и правоохранительные органы.

По предварительным данным, Кржевов вышел из гостиницы в деревне Новые Ельцы и не вернулся. На Селигере профессор проводил время с сыном.