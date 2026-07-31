Зеленский просит Трампа открыть доступ к Starlink для ударов по России

Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа разрешить украинским военным использовать сеть Starlink, чтобы наносить удары вглубь России. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание The Atlantic, ссылаясь на свои источники. Политики обсуждали этот вопрос 28 июля во время закрытой встречи в Белом доме. Трамп не дал четкого ответа, но пообещал рассмотреть просьбу. Журналисты отмечают, что политик примет окончательное решение, если поймет, что этот шаг поможет быстрее закончить конфликт.

Во время поездки в США Зеленский также хотел лично встретиться с владельцем SpaceX Илоном Маском. Однако миллиардер отклонил это приглашение и не стал общаться с украинским президентом. В это же время официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Маску отключить связь Starlink в зоне конфликта, чтобы уменьшить число жертв. Она сделала это заявление после того, как бизнесмен назвал нереалистичными требования дипломатов к Москве о выводе войск.

Сам Илон Маск считает свою спутниковую систему основой украинской армии. Он утверждает, что без доступа к этой связи фронт ВСУ может быстро рухнуть. К весне прошлого года Украина получила более 50 тысяч терминалов, включая их защищенные версии. Ранее Маск также помогал Киеву мешать российским военным использовать спутниковую связь, за что получал благодарность от украинских властей. При этом Россия продолжает осуждать любую военную помощь, которую западные страны передают Украине.