Полиция Екатеринбурга проводит усиленное патрулирование после трагедий на водоемах

Полиция Екатеринбурга проводит патрулирование водоемов в усиленном режиме после трагических случаев с несовершеннолетними. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городского УМВД.

"В связи с недавними трагедиями в Чкаловском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга, где утонули мальчики 9 и 17 лет, патрулирование прибрежных зон полицией ведётся в усиленном режиме, особенно в потенциально опасных и необорудованных для купания местах", - рассказали в пресс-службе, добавив, что особое внимание уделяется поиску несовершеннолетних без присмотра взрослых.

Только за эту неделю в рамках рейда "Водоем" в территориальные отделы полиции было доставлено семь подростков, отдыхающих на водоемах без взрослых. С каждым из них была проведена профилактическая беседа, а их опекуны привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ - за неисполнение родительских обязанностей. Все семь протоколов направлены в профильную территориальную комиссию для принятия мер реагирования.

Полиция призывает жителей города, особенно родителей быть предельно внимательными, не оставлять детей без присмотра у воды, заранее объяснить им правила безопасного поведения и самим воздерживаться от купания в нетрезвом состоянии. Профилактические рейды и разъяснительная работа будут продолжены на постоянной основе.