Кировская область отправила 99-й гуманитарный конвой на СВО

Фонд "Zа Вятку" и Союз десантников отправили 99-й гуманитарный конвой. В войсковые части, где проходят службу кировские военнослужащие, поступят 12 автомобилей с гуманитарным грузом.

Губернатор Кировской области Александр Соколов во время отправки гуманитарного конвоя поблагодарил всех, кто помог в сборе помощи нашим бойцам – благотворительный фонд "За Вятку", "Союз десантников", органы власти Кировской области, предприятия и жителей региона.

"Как всегда, всем миром собрали гуманитарный конвой для наших ребят, которые сейчас воюют на специальной военной операции. 12 единиц техники, машин, которые повезут большое количество собранных кировчанами — нашими организациями, предприятиями — очень важных вещей и технических изделий. Спасибо ребятам, которые их изготавливают, собирают, приобретают! Конвою предстоит преодолеть тысячи километров. Удачи нашим водителям, которые не первый раз доставляют такой важный груз, — отметил Александр Соколов. — Особенно приятно, что независимо от политических, общественных, экономических интересов сегодня здесь представители разных партий. Такие события объединяют нас вокруг общей задачи — долгожданной победы. Всем спасибо за участие! Победим вместе!"

В автомобилях кировским военнослужащим будут отправлены 4 новых квадрокоптера, комплектующие и расходные материалы для них, средства связи, электрогенераторы, два мотоцикла, бензин и горюче-смазочные материалы, а также медикаменты, сообщили в пресс-центре правительства Кировской области