В Челябинске из парка Гагарина выселили пейнтбольный клуб

В Челябинске из парка Гагарина выселено ООО "РПК". Таково решение арбитражного суда.

Ранее в суд обратилась администрация парка. Она требовала от "РПК" освобождения занятой части территории парка. Третьей стороной конфликта была мэрия Челябинска.

В итоге иск удовлетворён. В течение месяца после вступления решения в силу всё имущество организации должно быть убрано из парка, сообщает пресс-служба суда. "Ъ-Южный Урал" уточняет, что "РПК" владеет пейнтбольным клубом.