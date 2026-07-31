Ситуация с лесными пожарами на Ямале остается напряженной: в регион едет сотня спасателей авиалесоохраны

Ситуация с лесными пожарами на Ямале остается напряженной — жара и сухость способствуют распространению огня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства ЯНАО.

Такая погода сохранится и в ближайшие дни. Спасатели и пожарные делают все возможное, чтобы пресечь пламя и не допустить его к населенным пунктам. На задачах работают в том числе и вертолеты Ми-8. Помогают спасатели из других регионов, в ближайшее дни приедут еще сто спасателей авиалесоохраны.



На Ямале действует режим чрезвычайной ситуации. Также из-за задымления могут временно закрываться участки дорог.