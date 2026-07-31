В ДНР беспилотник атаковал автобус, ехавший из Краснодара

Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в Кутейниково в ДНР, восемь человек пострадали.

Атака произошла около 4 часов утра на автобус "Краснодар – Донецк", сообщил ТАСС глава Амвросиевского округа Игорь Лызов.

Один из раненых находится в реанимации в тяжелом состоянии, трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще четверо пострадавших лечатся амбулаторно, уточнили в региональном Минздраве.

Ранее в Шебекино Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус. Пострадали 19 мирных жителей.