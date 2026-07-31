В Перми подросток стал представителем террористов и получил срок

18-летний житель Перми получил срок за подготовку к теракту.

Ещё до своего совершеннолетия парень наладил контакт с представителями террористической организации, базирующейся на Украине. Подросток знал, что организация признана террористической и запрещена в России, однако вступил в ее ряды и взял на себя обязательства действовать в ее интересах.

Мальчик прошёл обучение навыкам совершения терактов. В апреле 2024 г. юноша спланировал поджог трансформаторной подстанции в Пермском районе. Но совершить его не смог – был пойман. Приговор – восемь лет колонии общего режима, сообщает управление СКР по Пермскому краю.