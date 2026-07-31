За первый день работы мобильные пункты раздали тюменцам 100 000 литров воды

За первый день работы мобильные пункты раздачи доставили тюменцам 100 000 литров питьевой воды, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в социальных сетях.

Машины-водовозы курсируют по Тюмени и населенным пунктам Тюменского округа по определенному графику. В дальнейшем расписание будет корректироваться с учетом мнения жителей. Уточнить график можно в колл-центре "Росводоканал Тюмень" по номеру 540-940.

Также сегодня было смонтировано 16 временных колонок для набора чистой водопроводной воды. Они размещены в районе улиц Дружбы и Щербакова на магистралях Велижанского водозабора.

Адреса можно найти в канале Информационного центра правительства Тюменской области.

Напомним, после начала паводка местные жители начали жаловаться на запах от реки Тура, а также на запах воды в квартирах. Тюменцы сообщают, что за чистой водой приходится отстоять километровую очередь у водовозки. По информации властей региона, "Тюмень Водоканал" столкнулся с крайне низким качеством исходной воды из реки Туры. Причиной стали сразу несколько неблагоприятных природных факторов. Специалисты Метелёвской водоочистной станции предпринимают все необходимые меры, чтобы избавить воду от неприятного запаха и привкуса