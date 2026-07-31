Мошенники блокируют iPhone российских школьников и требуют выкуп

В России преступники все чаще шантажируют несовершеннолетних через сервисы Apple ID и iCloud. Злоумышленники обманом заставляют детей выйти из своей учетной записи и ввести чужие данные. После этого они блокируют доступ к устройству и требуют деньги. Об этом сообщил Telegram-канал управления МВД по борьбе с киберпреступностью.

Обычно мошенники находят жертв в мессенджерах и чатах онлайн-игр. Они притворяются друзьями, обещают бонусы в играх или легкий заработок. Иногда преступники пугают детей публикацией личных фото, чтобы получить доступ к телефону. Как только ребенок входит в чужой аккаунт, вымогатели начинают требовать выкуп.

В МВД пояснили, что блокировка iCloud - это прежде всего способ психологического давления. Полицейские дают главное правило: никогда не платите шантажистам. Родителям стоит заранее объяснить детям основы безопасности. Ребенок должен знать, что нельзя сообщать посторонним свои пароли или заходить в чужие профили. Важно, чтобы дети сразу рассказывали взрослым о любых подозрительных предложениях в интернете.