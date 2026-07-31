Россия перешла на новые правила производства лекарств по стандартам ЕАЭС

Министерство промышленности и торговли России отменило национальные правила надлежащей производственной практики (GMP). Эти нормы регулировали работу фармацевтических заводов почти 13 лет. Теперь ведомство окончательно перевело проверку всех производств на единую систему Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет "Ъ".

Своим приказом министерство аннулировало два документа: основной приказ №916 от 2013 года и дополнение к нему от 2015 года. Раньше эти правила определяли, как компании должны выпускать лекарства и контролировать их качество. Стандарты GMP касаются всех этапов работы - от чистоты цехов и исправности оборудования до проверки сырья и ведения документов.

Страны ЕАЭС начали создавать общую систему проверок еще в 2015 году. С января 2022 года фармкомпании получают сертификаты соответствия только по правилам Евразийской экономической комиссии. Какое-то время российские и союзные нормы работали одновременно, но затем власти начали постепенно убирать внутренние правила.

Полный переход на новую систему завершился в 2025-2026 годах. С 1 марта 2026 года инспекторы больше не применяют национальные правила, а проверяют заводы только по требованиям союза. В июне 2026 года правительство также изменило полномочия Минпромторга. Теперь министерство не утверждает российские правила GMP и не ведет старые реестры.

Минпромторг представил проект этой реформы еще в декабре 2025 года. Специалисты ведомства объяснили, что национальные нормы потеряли смысл, так как отрасль полностью перешла на общую систему сертификации внутри ЕАЭС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4 млрд рублей восьми регионам на строительство и ремонт ключевых медицинских объектов до конца 2026 года. Эти средства, ставшие частью масштабного проекта стоимостью 6 млрд рублей, направят в Магаданскую, Псковскую, Ростовскую, Челябинскую области, Мордовию, Кабардино-Балкарию, а также в Камчатский и Красноярский края.