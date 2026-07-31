Baza: Похищенные в Таиланде брат и сестра из Тюмени убиты

В Таиланде могли погибнуть похищенные ранее тюменцы – 17-летний парень и его 22-летняя сестра.

Baza пишет, что похищенные тюменцы якобы убиты: парня застрелили, а девушку забили до смерти. Задержанные предполагаемые убийцы указали, где спрятали тела. Сейчас туда едут следователи и криминалисты.

По предварительным данным, причиной нападения стали планы украсть мотоцикл молодых россиян. Именно он стал главной уликой, которая помогала тайской полиции выйти на след преступников. Разобранный байк нашли закопанным недалеко от дома одного из задержанных.