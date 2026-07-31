Погибшую пермскую художницу кремировали в Нижнем Тагиле. Ее прах развеют над Чусовой

В Нижнем Тагиле кремировали погибшую в Пермском крае художницу Олесю Косареву. Вскоре её прах развеют над Чусовой.

"Она бы так хотела уйти. Пришла через воду и ушла через неё же. Она очень водная, не зря она выбрала акварель. Ей трудно было ходить в обычной обуви, потому что пальчики на ногах напоминали пальчики амфибий. Она носила сандалии, в них и ходила по Уралу", - сообщила мать Косаревой.

Олеся Косарева пропала 11 июля при подтоплении села Кын. Девушка находилась вместе с матерью в доме. По словам женщины, вода начала резко прибывать, смыло заваленку дома. В тот момент мама и Олеся находились вместе. Взяли собаку и необходимые вещи, однако эвакуироваться не успели – берег под домом, как и находящихся в нём людей, смыло. Мать Олеси и собака спаслись, а девушку унесло в реку. Поиски длились две недели, работы осложнялись небывалым дождевым паводком, из-за которого берега были затоплены, а в воде скапливались обломки построек и поваленные деревья. Тело девушки унесло на 40 километров по течению Чусовой. Мама Олеси Косаревой планирует открыть зал с работами художницы в Кыну.