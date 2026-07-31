При разборе завалов дома в Волгограде после атаки БПЛА нашли тело женщины

При разборе завалов жилого дома в в Красноармейском районе Волгограда после атаки БПЛА нашли тело женщины. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По уточненным данным, госпитализировано восемь пострадавших, из них двое в тяжелом состоянии, добавил он. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Утром Бочаров сообщил, что в результате налета беспилотников зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частный дом в Красноармейском районе.

По словам губернатора, в результате попадания БПЛА произошли возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе. Кроме того, в Волгограде после удара беспилотников загорелся склад Wildberries.